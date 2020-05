De Luca promuove la proposta del Napoli per la ripresa degli allenamenti: “Possiamo consentirli”

Quanto sta prendendo corpo in queste ore in altre zone d’Italia si verifica anche in Campania. Il tentativo di accelerare la ripresa degli allenamenti da parte dei club facendo pressioni sulle Regioni ha avuto conferma per quanto riguarda il Napoli nelle parole che oggi Vincenzo De Luca ha pronunciato nella comunicazione ai cittadini campani sulla Fase 2.

De Luca ha riferito che ha ricevuto una proposta da parte del presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha mostrato in maniera dettagliata come riprendere le attività sportive a Castel Volturno in completa sicurezza. De Luca ha aggiunto che per quanto riguarda la Regione la proposta è ragionevole e che le attività sportive possono essere riprese. Resta il nodo del posizionamento del governo centrale. Di seguito le parole di De Luca sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer per i propri lettori.

“De Laurentiis mi ha fatto una richiesta e credo sia ragionevole.

Mi ha detto che possono fare allenamenti avendo tre campi di calcio, con distanziamento tra gli atleti di 20 metri, per fasce orarie, senza uso comune doccie, con trasporto individuale. Mi sembra ci siano tutte le condizioni per consentire i loro allenamenti. Sottoporremo la proposta alla task force, ma sono convinto che se vengono garantite le norme di sicurezza, nel momento in cui riapriamo cantieri e industrie, possa esserci anche questo.

Il presidente garantisce un tampone due volte alla settimana a tutti i giocatori e collaboratori. Credo che si possano consentire gli allenamenti del Napoli Calcio perché la squadra sia pronta. Per la Regione ci sono le condizioni per riprendere le attività sportive. Possiamo muoverci in una ipotesi razionale e di totale sicurezza per la squadra e i suoi collaboratori”.