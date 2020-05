Studio CIES: Il Napoli tra le squadre che usa meno Under 21

Il Napoli è tra le squadre che utilizza meno Under 21 in un campionato, quello italiano, che è al 75° posto tra le 93 leghe prese in esame dal CIES per il suo studio sullo schieramento dei giovani nei campi da calcio dei campionati.

L’osservatorio statistico per il calcio (CIES) ha pubblicato oggi lo studio che certifica che la Serie A non è un campionato per i più giovani. E all’interno di questo campionato, il Napoli è tra le squadre che utilizza di meno gli Under 21 tra i suoi calciatori.

La Serie A è al 75° posto in questa graduatoria, al pari della SuperLeague greca, e con soli 18 campionati alle spalle. La percentuale degli Under 21 utilizzati nel nostro massimo campionato è del 7.7% del totale sui giocatori schierati.

Tra i top campionati va peggio solo in Spagna, dove la percentuale è 7%. Ancora più in basso la SuperLig Turca con una percentuale bassissima, il 3.7%. Il campionato più giovane di tutti, secondo lo studio CIES, è quello slovacco, con una percentuale di Under 21 utilizzati al 29%. Dati molto interessanti per l’Eredivisie olandese (27.9%), la Pro League belga (17,6%).

Come detto gli altri top fanno tutti meglio dell’Italia: la Ligue 1 francese è al 15% la Bundesliga tedesca al 9,8% e la Premier League inglese (8,5%).

Napoli tra le squadre che usa meno Under 21

Venendo alla Serie A, è il Genoa la squadra con più Under21 schierati in campo: il 19.2% del totale. La squadra meno giovane è il Lecce, che ha puntato tutto sull’esperienza per la salvezza: la percentuale è addirittura dello 0.1%.

La Juventus capolista ha una percentuale del 7.9%, di molto superiore alla Lazio, diretta inseguitrice, che ha invece anch’essa una percentuale inferiore all’unità (0.4%).

Il Napoli si piazza al 15° posto della graduatoria appositamente stilata: la percentuale è del 2.8%.

Di seguito la classifica completa così come pubblicata dal CIES.

1) Genoa 19,2%

2) Milan 15,5%

3) Bologna 14,9%

4) Sassuolo 12,2%

5) Roma 11,1%

5) Fiorentina 11,1%

7) Parma 10,6%

8) Brescia 10,3%

9) Sampdoria 9%

10) Cagliari 8,4%

11) Hellas Verona 8,2%

12) Juventus 7,9%

13) Inter 5,3%

14) SPAL 5%

15) Napoli 2,8%

16) Atalanta 0,9%

17) Torino 0,5%

18) Lazio 0,4%

19) Udinese 0,3%

20) Lecce 0,1%

