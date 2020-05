Bellinazzo: “L’indecisione talvolta è peggiore di una decisione sbagliata”

Bellinazzo critico verso le indicazioni del CTS e del Governo: “Il Governo ha il dovere di decidere”.

Le decisioni del governo, o per meglio dire le indicazioni del CTS rivolte al mondo del calcio per la ripresa del campionato non trovano favorevole accoglienza e la discussione si anima anche sui social. La critica viene mossa ad alcuni aspetti non condivisi che rischiano seriamente di teenre fermo il campionato italiano, rispetto a quanto sta accadendo in altre parti d’Europa.

Una delle voci critiche è quella del giornalista de ‘Il Sole 24 Ore’ Marco Bellinazzo che, tramite il proprio profilo Twitter, ha espresso il suo parere sull’argomento: “Imporre la quarantena per 2 settimane a tutta la squadra in caso di contagio di un calciatore (anziché isolare solo quest’ultimo come in Bundesliga e Premier) significa ipotecare negativamente la ripresa della Serie A che dovrebbe completare più di 120 match entro il 2 agosto“.

Bellinazzo è critico verso l’atteggiamento del Governo che, piuttosto che decidere, sembra più propenso a scaricarsi delle responsabilità proponendo iniziative e condotte di difficile realizzazione. “Il Governo può legittimamente anteporre la salute alle ragioni economiche del calcio e dello sport, ma ha il dovere di decidere senza trincerarsi dietro tecnicismi-sanitari e addossando ad altri la responsabilità. L’indecisione talvolta è peggiore di una decisione sbagliata“, così conclude Bellinazzo la sua disamina.

