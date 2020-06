Calciomercato: Il Napoli punta Nandez per sostituire Allan?

Nahitan Michel Nandez Acosta del Cagliari potrebbe essere il giocatore destinato a sostituire Allan nel centrocampo del Napoli. Il centrocampista uruguaiano sarebbe il profilo maggiormente adatto, nelle idee di mister Gattuso, a prendere il posto del brasiliano nella rosa azzurra, la prossima stagione.

Come abbiamo già raccontato, Allan sembra in procinto di lasciare il Napoli al termine della stagione, che riprenderà tra circa 10 giorni. Si è anche parlato di una prima offerta ufficiale dell’Everton, ma indipendentemente dalla destinazione, per il brasiliano sembra essere ormai al capolinea l’avventura in maglia azzurra all’ombra del Vesuvio.

Idea Nandez: tutti gli ostacoli da superare

Ecco che allora Giuntoli e il resto dell’area tecnica azzurra hanno dovuto iniziare a muoversi per sondare diversi scenari nel reparto centrale del campo. Nahitan Nandez, come detto, sarebbe la prima scelta di Gattuso.

Rispetto alle voci di questo interessamento, dalla Sardegna arrivano già le prime notizie di un “secco no” arrivato dalla dirigenza rossoblu alle richieste partenopee.

Nandez è arrivato soltanto l’estate scorsa a Cagliari e il club vuole valorizzarlo ulteriormente anche per ottenere una plusvalenza molto più vantaggiosa.

C’è inoltre da considerare che il giocatore ha già avuto qualche problema a Cagliari per la gestione dei diritti di immagine: sarebbe un ulteriore scoglio per la società azzurra che è tra le poche in Italia a non lasciarli ai calciatori.

Chi è Nahitan Nandez

Nahitan Michel Nandez Acosta più noto come ‘Nandez‘ è un mediano di nazionalità uruguaiana in forza al Cagliari. Nato il 28/12/1995, il giovane centrocampista rossoblu ha esordito nella massima serie uruguaiana con il Peñarol a soli 18 anni nella stagione 2013/14, prima di esplodere nel Boca Juniors ed entrare nel giro della ‘celeste‘.

E’ un centrocampista di interdizione che fa della potenza e dell’agonismo le sue caratteristiche principali, accompagnate comunque da una discreta tecnica di base e da una spiccata propensione al sacrificio a favore dei compagni.

Pur prediligendo il ruolo di centrale di centrocampo o mediano, la sua duttilità gli ha permesso di coprire i vari ruoli del centrocampo in base alle esigenze tattiche dei suoi allenatori.

Con il suo acquisto – il più costoso nella storia del club sardo – il Cagliari ha messo a segno un investimento che permetterà in caso di vendita di ottenere un’importante plusvalenza, visto come – dopo solo una stagione nel massimo campionato italiano – l’ex Boca Juniors ha già stupito tutti.

Le alternative a Nandez

Le alternative a Nandez, stando alle indiscrezioni, sarebbero da un lato la riapertura della trattativa con la Roma per Jordan Veretout e, dall’altro, la pista straniera con il brasiliano Wendel dello Sporting Lisbona come profilo di interesse.

Il primo sarebbe favorito dall’esperienza accumulata in Italia e dal buon rapporto della società azzurra con il suo procuratore, Giuffredi. Il secondo, invece, dalle caratteristiche tecniche vicine ad Allan e dalla giovane età: 22 anni per lui.

