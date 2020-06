Napoli: Lozano sempre più in difficoltà, l’avventura azzurra è già finita?

È arrivato con l’idea di fare la differenza, le sue prestazioni con la maglia del Messico e nel campionato olandese hanno fatto presagire un futuro da giocatore decisivo anche in Serie A ma Lozano dopo pochi mesi dal suo arrivo sembra aver già concluso la sua avventura in Campania. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Gattuso lo avrebbe allontanato dell’allenamento di ieri in quanto non soddisfatto del rendimento dell’attaccante.

Il Napoli potrebbe prestare il calciatore in Serie A in una squadra di fascia medio-alta. Venderlo in questo momento non è semplice, il suo valore di mercato si è abbassato notevolmente.

