I QUADRI di Hellas Verona-Napoli: il migliore ed il peggiore azzurro in campo

I redattori di Napolisoccer.Net hanno scelto il migliore ed il peggiore azzurro in campo nella sfida tra i partenopei e gli uomini di Juric. Uniforme il giudizio sul meno brillante in campo, citazioni differenti invece per ciò che riguarda il più incisivo. Il risultato è la cosa più importante, vincere a Verona è difficile per tutti, i gialloblu stanno realizzando un miracolo calcistico: partiti per salvarsi, lottano con merito per un posto in Europa.

Questi sono i QUADRI di Hellas Verona-Napoli:

Migliore: Insigne sfoggia una buona condizione fisica, anima della squadra, sfoggia scatti fino all’80°.

Peggiore: Hysaj sbaglia gli appoggi più semplici, lontano parente del grintoso difensore ammirato tempo fa. (Antonello Greco)

Migliore: Zielinski sicuramente é tra i centrocampisti quello più in palla, oggi ha tenuto il pallino del gioco creando occasioni e mantenendo il possesso palla in momenti di difficoltà. Attualmente é quasi insostituibile nell’undici iniziale.

Peggiore: Hysaj, l’albanese non entra mai partita, sbaglia molto, anche appoggi facili, non riesce ad indovinare nemmeno un cross oggi. Davvero povera la sua prova a Verona. (Alessandro Scetta)

Migliore: Zielinski. Prestazione maiuscola del polacco! Sciorina giocate di qualità dal primo all’ultimo minuto. Preziosissimo nel centrocampo azzurro, funge da collante tra i reparti macinando, palla al piede, metri su metri.

Peggiore: Hysaj. In fase difensiva prestazione senza infamia e senza lode. Nelle manovre d’attacco però viaggia col freno a mano tirato, limitandosi al semplice appoggio al compagno più vicino, senza mai spingere. Visto il risultato tutto sommato ci si può anche accontentare. (Massimo Sergio)

Migliore: Koulibaly. Regge fisicamente tutti gli scontri, spesso è elegante con la palla tra i piedi. Di certo non la migliore prestazione da quando veste l’azzurro ma Gattuso ha bisogno di ritrovare sui consueti livelli uno dei difensori più forti al mondo.

Peggiore: Hysaj. Non demerita particolarmente ma non incide, soprattutto in fase offensiva. Sufficiente in fase difensiva, consueta concentrazione ed applicazione. (Manuele Morra)

