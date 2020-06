Con le gare di ieri si è conclusa la 27^ giornata di Serie A, la prima giornata di ripresa del campionato dopo il blocco per l’emergenza Covid-19.

Il punto sulla Serie A

Le gare di ieri hanno confermato l’ottimo stato di forma dell’Atalanta che, sotto di due gol, ha prima rimontato la Lazio e poi ha vinto la gara, così allontanado i biancazzurri di Inzaghi dalla Juventus. Dal canto suo, la squadra di Gasperini, con la vittoria per 3-2 sulla Lazio, in pratica ha blindato il quarto posto mantenendo un +12 punti di vantaggio sul Napoli (sesto in classifica) e +6 punti sulla Roma (quinta in classifica).

La sconfitta della Lazio (seconda in classifica) e il pareggio (3-3 col Sassuolo) dell’Inter (terza) hanno favorito la Juventus che ora ha un margine di vantaggio di +4 punti sulla Lazio e +8 sui nerazzurri.

In coda perdono tutte tranne il Brescia che pareggia con la Fiorentina (1-1). Pesante la sconfitta casalinga del Genoa che ne prende 4 dal Parma al Ferraris, sconfitte anche per Sampdoria (2-1 a favore della Roma), Lecce (sconfitta dal Milan) e Spal (sconfitta dal Cagliari).

1 JUVENTUS 66

2 LAZIO 62

3 INTER 58

4 ATALANTA 54

5 ROMA 48

6 NAPOLI 42

7 PARMA 39

8 MILAN 39

9 HELLAS VERONA 38

10 CAGLIARI 35

11 BOLOGNA 34

12 SASSUOLO 33

13 FIORENTINA 31

14 TORINO 31

15 UDINESE 28

16 SAMPDORIA 26

17 GENOA 25

18 LECCE 25

19 SPAL 18

20 BRESCIA 17





