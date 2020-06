Giudice Sportivo, 2 turni a Vlahovic

Il Giudice Sportivo ha squalificato giocatori e allenatori a margine delle prime gare della 28a giornata disputate sinora.

Vlahovic della Fiorentina è stato fermato per 2 turni, il tecnico della Lazio Inzaghi non ci sarà nel prossimo turno. Il difensore centrale del Lecce Lucioni è stato fermato per un turno a causa dell’espulsione rimediata contro la Juventus nel tentativo di fermare un bianconero lanciato in contropiede.

