Santacroce: “Il gruppo adesso c’è. Non ci sono dubbi su questo”

L’ex difensore del Napoli, Fabiano Santacroce, intervenendo a Radio Amore Campania, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sintetizzate da NapoliSoccer.NET: “Vittoria della Coppa Italia del Napoli? Ho sbagliato il risultato e me ne dispiaccio tanto. Carlo Ancelotti? Mi piacciono gli allenatori che fanno funzionare per prima cosa il gruppo, ho visto partite che mi hanno entusiasmato a livello tattico, ricordo la vittoria contro il Liverpool. Il cambio di modulo a partita in corso ed altro. Non penso che Gattuso avrebbe potuto fare meglio dall’inizio, è stato drammatico, c’era gente che non viveva un grande momento, Koulibaly compreso. Il gruppo porta il risultato. Quando perdi e sei attaccato dalla stampa rimane sempre un po’ di amaro in bocca. Il gruppo, adesso, c’è. Non ci sono dubbi su questo. Ancelotti a Napoli ha trovato una squadra di robot, perché con Sarri facevano tutti le stesse cose a memoria, non ci sono dubbi abbia fatto anche abbastanza bene, per me.

Sarri alla Juventus? Chiedere a Ronaldo determinate cose non è come chiederle ad un giocatore normale, al Napoli seguivano il mister in tutto. La Juventus – conclude Santacroce – non fa nessuno schema offensivo che faceva Sarri al Napoli“.

