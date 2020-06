Il tecnico Zdenek Zeman, ex allenatore tra l’altro di Napoli, Roma e Lazio, intervenendo a Radio Amore Campania, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sintetizzate da NapoliSoccer.NET: “Il Napoli con Gattuso ha ritrovato la voglia e la concentrazione per fare bene. La squadra azzurra quest’anno ha pagato la situazione del ritiro, poi qualcosa si è rotto. Gattuso ha ridato voglia ed energia alla squadra.

La squadra che mi piace di più in Serie A? L’ho vista più volte giocare anche da vicino, per questo dico Lazio. Immobile al Napoli? Ciro ha sempre fatto tanti goal ovunque, gli auguro di farne anche tanti altri. Abita qua vicino a me a Roma, ma lui è napoletano, lo vedrei molto bene in azzurro. Il giocatore preferito? Io ho una fissa per Lorenzo Insigne.

Il calcio moderno mi diverte? A dire il vero, no. Dopo tre mesi di inattività le squadre si sono preparate in dieci giorni senza fare amichevoli, senza fare preparazione, il calcio ne risente, come la qualità. Le regole sono cambiate, non mi piace il cambio a campionato in corso. Con cinque cambi, per esempio, sono avvantaggiate le squadre che hanno rose lunghe. Il calcio non offre più spettacolo.

Sarri alla Juventus diverso dal Sarri di Napoli? Il problema sono i giocatori, in azzurro si poteva fare, alla Juventus ci sono tante individualità.

Chi vincerà la Champions League? Chi farà più goal nella finale, penso che ci sono tante squadre importanti, non si sa mai, può succedere di tutto. Dico PSG, anche se non la vincerà“.

