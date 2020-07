Gasperini: “Altra prova di maturità. Finiremo sopra il Napoli”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha risposto alle domande nella conferenza stampa dopogara di Atalanta-Napoli, vinta 2-0 dai suoi uomini. Queste le sue parole raccolte dalla redazione di Napolisoccer per i propri lettori.

“Tutta la squadra ha fatto una prestazione straordinaria, contro un avversario forte. È stata un’altra prova di maturità, abbiamo dimostrato di saper anche difendere, abbiamo concesso poco all’attacco del Napoli. Anche se giocavamo per due risultati, la squadra è stata notevole.

Sui gol subiti siamo in linea con le concorrenti, che sono Roma e Napoli. Con due risultati a disposizione è chiaro che chiudi più spazi, e siamo stati bravi. Non ricordo occasioni del Napoli, solo Fabian alla fine. Le occasionio più importanti le abbiamo avute noi.

Avevo bisogno del lavoro di Gomez e Pasalic: era fondamentale, così la difesa era sempre messa bene. Sono soddisfatto, ho tutti titolari e tanti giovani, con questi risultati possiamo anche fare valutazioni diverse. Col Napoli siamo a posto, ora dobbiamo competere ancora con la Roma e ci sono altre 9 partite: conta il vantaggio su di loro adesso.

Questa è una squadra straordinaria, con Lazio e Napoli che sono forti siamo stati superiori in modo evidente in entrambe le gare. Solo la Juve non siamo mai riusciti a superare, ma alle altre siamo sempre finiti davanti. Ci mancava il Napoli, e ora possiamo dire che finiremo davanti a loro! Il rammarico è non aver avuto il pubblico, immagino cosa sarebbe stato in gare con Lazio e Napoli o in Champions”.