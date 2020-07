Lazzaroni (Sindaco Dimaro): “Abbiamo un accordo con il Napoli, se fosse come dice il governatore dell’Abruzzo, sarei molto dispiaciuto”

Il Sindaco di Dimaro, Andrea Lazzaroni, intervenendo durante la trasmissione “I Tirapietre” di Radio Amore Campania. ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sintetizzate da NapoliSoccer.NET: “Ritiro pluriennale a Castel di Sangro? Se il presidente dell’Abruzzo dice questo, vuol dire che ha qualcosa in mano. Io che faccio parte della Provincia autonoma di Trento dico che abbiamo un accordo con il Napoli, dei contratti, se fosse come dice il governatore dell’Abruzzo, io sarei molto dispiaciuto. Ma non credo che finisca così di netto la questione, anche perché lavoriamo da anni con la squadra azzurra, nutriamo affetto per la squadra azzurra. L’anno scorso abbiamo firmato un contratto nonostante il disastro che avevamo subito, la Provincia autonoma di Trento ha dovuto decidere per forza di cose, quella che abbiamo vissuto è una emergenza nazionale. Vie legali? Noi siamo stati bene, il Napoli lo stesso, chi vivrà vedrà. Secondo me non è ancora finita, inutile mettere il carro davanti ai buoi adesso. C’è reciproca stima ed amicizia, serve a fare le cose per bene e distesi“.

