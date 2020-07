Ritiro Napoli: in futuro possibile doppio appuntamento a Dimaro e a Castel di Sangro per la preparazione estiva

Nella giornata di ieri la SSC Napoli ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui annuncia che l’anno prossimo la squadra effettuerà regolarmente il ritiro, o almeno la prima parte dello stesso, in Trentino Alto Adige nella località di Dimaro-Folgarida.

Questo significa che la squadra azzurra, in seguito anche alle notizie dei giorni scorsi sull’accordo per il ritiro a Castel di Sangro, con ogni probabilità e per evitare problematiche di inadempienza contrattuale rispetto agli accordi già in essere per il ritiro a Dimaro, svolgerà una preparazione divisa in due fasi nelle due località montane, una alpina e l’altra appenninica.

Ritiro Napoli pre-campionato: sarà doppio ritiro?

La possibilità che il Napoli svolga un doppio appuntamento estivo di preparazione atletica in due località sembra essere destinata a realizzarsi. Ovviamente non da questa stagione: non ci sono i tempi tecnici.

Ma dalla prossima estate, quella del 2021, ci sono tutte le premesse affinché i tifosi possano affiancare la squadra in due momenti successivi: a Luglio in Trentino, a Dimaro-Folgarida, e ad Agosto in Abruzzo, a Castel di Sangro.

In questo modo dovrebbe essere più semplice per i tifosi di ogni parte d’Italia avvicinarsi alla squadra nel precampionato. A Luglio, in Trentino, dovrebbe essere svolta una parte maggiormente atletica e dedicata agli allenamenti. A Castel di Sangro, invece, è plausibile che il Napoli svolga la preparazione che generalmente veniva effettuata a Castel Volturno, nei dieci giorni precedenti l’inizio del campionato.

Quest’estate invece il Napoli andrà a Castel di Sangro per la preparazione precampionato della stagione 2020/21: sarà ovviamente un periodo sui generis a causa degli slittamenti stagionali imposti dall’emergenza Coronavirus.

Il ritiro di quest’anno si svolgerà dal 28/29 agosto al 9 settembre. Quello degli anni successivi a Castel di Sangro dovrebbe invece svolgersi nella seconda metà di Agosto.

Ritiro Napoli pre-campionato: a luglio 2021 in Trentino, il comunicato della SSC Napoli

Questo il comunicato ufficiale della società partenopea rispetto al ritiro precampionato per la prossima stagione calcistica:

“SSCN e il Trentino | Val di Sole hanno deciso congiuntamente di rinunciare per l’estate 2020 allo svolgimento del ritiro estivo pre campionato a Dimaro – Folgarida.

La ripresa delle competizioni ufficiali della corrente stagione sportiva 2019/2020 ha reso impossibile individuare con le consuete scadenze il periodo abituale di svolgimento del ritiro collocato nel mese di luglio e ha conseguentemente impedito l’organizzazione di tale evento con l’abituale efficacia operativa conosciuta e apprezzata dalla società del Presidente Aurelio De Laurentiis e dalle migliaia di supporter azzurri di tutta Europa che da dieci anni frequentano questo meraviglioso angolo del Trentino.

Va sottolineato che la Val di Sole, come il resto del Trentino, è totalmente operativa e sta accogliendo, come in passato, gli ospiti che la scelgono per il periodo di vacanza come è avvenuto negli ultimi dieci anni da SSC Napoli e dai suoi tifosi.

In vista della stagione sportiva 2020/2021 il Napoli svolgerà un periodo di preparazione in Abruzzo a Castel di Sangro. Nella stagione sportiva 2021/2022 la squadra tornerà ad effettuare il ritiro nel mese di luglio a Dimaro Folgarida | Val di Sole | Trentino”.

