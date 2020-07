Ritiro estivo di Castel di Sangro: la conferenza stampa di presentazione

Andremo a Castel di Sangro per il ritiro estivo. Lavoreremo in una struttura eccellente di livello internazionale”. Aurelio De Laurentiis annuncia in conferenza stampa l’accordo della Società azzurra con la splendida località abruzzese.

Al fianco del Presidente del Napoli presenti il Governatore della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il Sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, l’Assessore al bilancio della Regione Abruzzo, Guido Quintino Loris, e il Vice Presidente azzurro Edoardo De Laurentiis.

Sono felice di poter annunciare questo nuovo sodalizio – ha detto il Presidente De Laurentiis – perchè mi sono innamorato di Castel di Sangro dal primo giorno che ho visitato la città. Sono rimasto abbagliato da una bellezza che non conoscevo”.

“Una bellezza non solo naturale ma anche organizzativa. C’è una struttura enorme e bellissima che ha come fulcro centrale uno Stadio progettato per gli Europei Under 18 e che contiene ben 7000 posti. Ma esistono ben altri 3 campi regolamentare al fianco, due in erba naturale e uno in erba sintetica”.

“Ma oltre all’aspetto calcistico, c’è anche un innovativo Palazzetto dello Sport e vari campi da tennis a completare l’intera struttura. Sono rimasto davvero impressionato positivamente ed ho applaudito all’efficienza di una città che noi vogliamo, anche grazie all’aiuto del Club, portare all’attenzione di tutti perchè si tratta di una vera eccellenza”.

“Non lasceremo il Trentino e approfitto per ringraziare le istituzioni e gli amici di Dimaro che hanno avuto un comportamento signorile e di alto profilo. Sosterremo alla fine della prossima stagione una prima fase di ritiro in Val di Sole e di seguito, dopo il riposo dovuto ai calciatori, terremo una seconda fase di preparazione a Castel di Sangro”.

“A questo contesto va aggiunto una catena di Alberghi a 4 stelle e un SPA meravigliosa che completano uno sfondo efficiente e straordinario per il turismo”

“Il ritiro inizierà 12 giorni dopo l’ultima partita che sosterremo in Champions. La durata del ritiro sarà legata alla decisione della Lega sull’inizio del prossimo campionato”.

“Sono davvero contento di accogliere questa nuova esperienza e di aver trovato a Castel di Sangro una famiglia e una realtà da sostenere non solo in Italia ma nel Mondo”.

Il Governatore della Regione Abruzzo, Marco Marsilioha salutato con entusiasmo la nuova sinergia: “Siamo felicissimi di questo accordo e per noi è un onore ospitare il Napoli. Si tratta di un Club che vanta un enorme bacino di tifosi e per noi è una occasione straordinaria di promozione per il turismo ed il marketing. L’Abruzzo basta conoscerlo per innamorarsene e grazie al Napoli avremo un veicolo di risonanza mondiale per valorizzare e far conoscere la nostra cultura e la nostra organ izzazione a tutti i livelli. Siamo grati al Presidente De Laurentiis e al Napoli per aver investito il proprio interesse sul nostro territorio”.

Anche il Sindaco di Castel di Sangro, Angelo Carusoha espresso la sua soddisfazione:

“Il Napoli è una bandiera del Sud e porterà una attenzione straordinaria sulla nostra Regione. De Laurentiis ha il merito di aver sdoganato il Sud da una condizione di subordine rispetto al Nord. E oggi l’Abruzzo è pronto per attestarsi su un piano di eccellenza del Sud Italia. Grazie alla cassa di risonanza del Napoli e alla lungimiranza del Club azzurro, potremo avere una grossa opportunità in virtù di un rapporto che ritengo potrà durare in maniera pluriennale”.

Infine il commento del Assessore al bilancio della Regione Abruzzo, Guido Quintino Loris:

“Siamo orgogliosi di ospitare il Napoli che per noi rappresenta un arricchimento dell’indotto socio-economico per elevare ancor di più la nostra prospettiva anche a livello turistico. Sappiamo quanto sia importante il calcio anche per un rilancio della nostra offerta anche di intrattenimento, oltre a dare impulso a una ripresa delle attività in un momento delicato che ha bisogno di sostegno. E sotto questa ottica il Napoli è un plus per il rilancio di Castel di Sangro”.

NapoliSoccer.NET è stato scelto da Google News come testata giornalistica sportiva riportante notizie sul Napoli (news, calcio, calciomercato e tanto altro). Per seguirci su GOOGLE NEWS ed essere sempre aggiornato CLICCA.