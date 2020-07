Mertens: “Napoli è una città bellissima, non ho bisogno di aggiungere altro”

Dries Mertens ha concesso un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. Dichiarazioni sintetizzate per i lettori di Napolisoccer.Net: “

Sabato è una gara importante. Dobbiamo essere fiduciosi e pronti per questa partita. Può succedere di tutto. Quando giocai contro l’Inter, per la prima volta a porte chiuse, era starno giocare, si sentiva tutto. Adesso mi sono abituato. Non bisogna farsi troppi problemi, dobbiamo giocare la partite e basta. Se non sei convinto in questa partita, non si può giocare a calcio. Dobbiamo andare a giocare per lì per fare una bella figura e portare un risultato storico a Napoli. Sul rinnovo ho aspettato un po’ di tempo ma alla fine c’è l’abbiamo fatta. Il mio futuro è sabato. Voglio fare gol con la Lazio. Voglio aiutare la squadra, i giovani, questo è il mio E’ difficile arrivare da una altro paese e ambientarsi. Dobbiamo aiutare chiunque a inserirsi al meglio. Napoli è una città bellissima, non ho bisogno di aggiungere altro”.

