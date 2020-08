De Laurentiis: “Per essere del Napoli ed esprimere questo spirito di appartenenza bisogna dare tutto”

Il presidente del Napoli De Laurentiis ha concesso un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, dichiarazioni sintetizzate per i lettori di Napolisoccer.Net: “Forza Napoli, un grazie soprattutto al sindaco Angelo Caruso, al presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, che vedremo sicuramente domani. Domani alle 15 ci sarà la presentazione ufficiale. Mi hanno lasciato senza parole, non ha nulla da invidiare alle altre regioni italiane, anche alpine, questo è un posto dove si può veramente preparare bene una stagione calcistica, le strutture sono straordinarie, abbiamo trovato un manto erboso perfetto, palazzetto trasformato in maniera strepitosa. Abbiamo montato 3-4 negozi del Napoli dove dal 27 presenteremo le prime nuove maglie. Io vi ho seguito per le vostre lamentele, a parte che se uno non si lamenta non può essere tifoso del Napoli, è giusto che vi lamentiate. Dal punto di vista estetico, dispiace doverlo far notare, su questi colori che abbiamo scelto insieme ai designer di Kappa molti mesi fa, abbiamo stabilito che il colore rosso, non per fare assist alla Lete, era quello che sarebbe risaltato di più, creando una corretta contaminazione di colori insieme al bianco di Msc.

Mi auguro sia una grande apertura, poi quando verrà ne parleremo con Gravina che è originario di questo posto, ne parleremo davanti a tutti ed in maniera pubblica. Qui ci stiamo muovendo molto male a livello nazionale, il problema è che se io fossi stato nel governo avrei preteso che in entrata non doveva venire nessuno straniero, in uscita non doveva uscire nessun italiano. Ci lamentiamo che tutti vanno a stronzegiare alla Maldive, Dubai, quando noi abbiamo le zone più belle del mondo che molti ignorantemente non conoscono, che è gravissimo. I soldi li dobbiamo lasciare a casa nostra. Ci lamentiamo che l’economia non tira, poi non ci rendiamo conto del danno che ha fatto questo Covid. Se tu non ci arrivi, allora è lo Stato che deve dire che questo paese non riesce.

Osimhen è stato sette mesi fermo, deve conoscere il calcio italiano che è fatto molto di tattica, bisogna dargli tempo e spazio. Essendo molto giovane, avendolo preso per i prossimi sei anni, me lo devo coccolare. Prego i tifosi di supportarlo invece di sopportarlo, con il loro supporto arriverà l’aiuto che lo farà crescere ed inserire in un contesto dove Rino Gattuso non farà sconti a nessuno.

Devo dire grazie a Gattuso, qui non si fanno sconti a nessuno, per essere del Napoli ed esprimere questo spirito di appartenenza bisogna dare tutto, non bisogna essere a semi-riposo come è successo nel recente passato”.