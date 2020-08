Giuntoli: “Il mercato non è partito ancora. Siamo sempre alla ricerca di qualcosa”

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, durante la conferenza stampa di presentazione del ritiro a Castel di Sangro e della stagione azzurra, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, sintetizzate da NapoliSoccer.NET.

Direttore, un parere sull’accoglienza in Abruzzo.

“Mi collego alle parole di Gattuso, un grande ringraziamento perché siamo stati accolti in maniera egregia da tutti quelli che hanno coordinato questo grande lavoro. Spostare una carovana come quella del Napoli non è semplice, ci sono strutture di grande livello e tanta disponibilità. Stringeremo negli anni una forte collaborazione”.

Koulibaly, Allan, Milik, Reguilon, Under: c’è una scadenza?

“Il mercato non è partito ancora. Non ci sono i presupposti per stringere e chiudere operazioni. Le aziende si stanno leccando le ferite dell’anno passato e fanno previsioni per il futuro, per le possibili ferite del prossimo anno. Il mercato è in stallo. Spero che dopo la prima settimana di settembre si inizierà a fare sul serio”.

Giuntoli: “Al posto di Callejon ci sono Politano e Lozano”

Giuntoli: è stato individuato il sostituto di Callejon?

“Callejon è stato unico nel suo genere. Faceva benissimo la fascia, dava equilibrio, in una squadra molto composta da giocatori molto diversi da quelli che compongono questa. Rino ha dimostrato che lì può usare bene Politano, Lozano. Siamo sempre alla ricerca sul mercato di qualcosa, ma a volte abbiamo giocatori in casa che non hanno dimostrato quanto potevano perché ce n’erano altri. L’allenatore col suo staff troverà certi equilibri”.

Darà giocatori di carattere al mister?

“Credo che in questi due anni siano state cambiate tante cose dalla storica formazioni di Sarri che è sempre stata quella. Dopo un punto di arrivo basso, abbiamo pensato di prendere l’allenatore con più carattere di tutti. Per adesso siamo riusciti a fare 40 punti in un girone e sono contento. Dall’altra parte credo che dobbiamo lavorare sulle motivazioni per costruire un altro ciclo importante”.

