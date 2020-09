De Laurentiis: “A Gattuso e alla squadra darei certamente 10 e lode”

Il presidente del Napoli chiude con alcune dichiarazioni il ritiro di Castel di Sangro, dichiarazioni riportate dal sito della società partenopea.

Al fianco del Presidente azzurro c’erano Edoardo De Laurentiis, il DS Cristiano Giuntoli oltre a Marco Marsilio, Presidente Regione Abruzzo e Angelo Caruso Sindaco di Castel di Sangro.

“Sono stati giorni intensi – ha detto De Laurentiis – ma anche molto belli per noi. Abbiamo ricevuto una accoglienza splendida dall’intero territorio, come se non fossimo mai andati via dal primo giorno del nostro accordo di mesi fa”.

“Quando si sta in ritiro la programmazione è veloce, siamo tutti compressi, ognuno nei propri ruoli, e devo dire che grazie a Marco Marsilio e grazie a Angelo Caruso per aver dato vita a una organizzazione magnifica e di assoluta efficienza. Anche il nostro allenatore, che ha tante esperienze di ritiro in carriera, ha trovato questo posto sensazionale”.

“Ho rintracciato una serie di elementi che combinati hanno dato serentità e protezione a tutti, sia al gruppo che ai nostri sostenitori. Ringrazio anche le forze dell’ordine per il grande lavoro svolto aiutando anche la gente a godersi in sicurezza questo ritiro”.

“Personalmente ho ritrovato un ambiente bucolico straordinario, con un paesaggio tutta da godere che mi ha riportato alla gioventù e alle abitudini sane in contatto con l’ambiente naturale. E poi ci sono impianti sportivi strepitosi, campi in erba, Palazzetto dello Sport multifunzionale persino insonorizzato. Ringrazio tutti sia per l’accoglienza che per queste assolute eccellenze che ci sono state messe a disposizione”

Poi un commento sull’aspetto tecnico. Che voto darebbe sotto il profilo calcistico a questo ritiro del Napoli?

“A Gattuso e alla squadra darei certamente 10 e lode. Sono stati giorni straordinariamente intensi di lavoro e di impegno. Mi spiace non poter avere qui i 13 nazionali, perché se fossero stati qui con noi avremmo certamente iniziato il campionato con maggiore forza”