De Magistris: “Si può tranquillamente cominciare con una capienza degli impianti ridotta di un terzo”

Il sindaco di Napoli ha concesso un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, dichiarazioni sintetizzate per i lettori di Napolisoccer.Net: “Questa è la mia idea ma anche la mia proposta che ho fatto da mesi non solo per il San Paolo, ma per tutti gli stadi. Si può tranquillamente cominciare con una capienza degli impianti ridotta di un terzo. Ad esempio in uno stadio da 60mila posti può tranquillamente ospitare 20mila spettatori. Se poi i tifosi si comporteranno male si possono poi sempre rivedere le decisioni, ma l’idea di continuare lo sport a porte chiuse è un pugno nello stomaco. Hanno addirittura consentito quell’obbrobrio delle discoteche, ad esempio abbiamo visto alcune immagini del Billionaire in Sardegna, e poi non consentiamo di vedere una partita in massima sicurezza. Già il segnale che si è avuto a Castel di Sangro, con uno stadio di 7mila che ne ha fatti quasi 2mila, è un segnale importante. Poi se le cose andranno bene si potrà anche aumentare. Un po’ come per la cultura a Napoli, abbiamo numeri ridotti ma anche il sold out. La gente riesce a rispettare le regole a difesa della salute“.