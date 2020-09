Coppa Italia 2020/2021 si parte il 23 settembre. Il Napoli giocherà da gennaio. All’interno il tabellone

Dopo i sorteggi effettuati oggi è stato stabilito il tabellone della Coppa Italia 2020/2021. La competizione partirà mercoledì 23 settembre e si disputeranno le gare valide per il terzo turno eliminatorio.

Individuate, secondo regolamento in base al posizionamento in classifica nello scorso campionato, anche le otto teste di serie che, in base alla numerazione, giocheranno in casa l’eventuale scontro diretto, con priorità a chi è stato sorteggiato col numero più basso: 1) Atalanta, 2) Juventus, 3) Inter, 4) Roma, 5) Napoli, 6) Milan, 7) Sassuolo e 8) Lazio.

Gli azzurri, quali detentori del titolo di campione della Coppa Italia inizieranno a partecipare alla competizione dagli ottavi di finale, che si giocheranno da gennaio 2021 e l’avversario sarà un dei club tra Renate, Avellino, Empoli, Ascoli, Perugia, Brescia, Trapani e Benevento; mentre ai quarti potrebbe incontrare la Roma (in caso di superamento del turno sia degli azzurri che dei giallorossi).

Infatti il Napoli è stato sorteggiato nel medesimo lato del tabellone con Roma, Lazio e Atalanta, anche loro teste di serie. Dall’altra parte del tabellone invece sono presenti Juventus, Sassuolo, Milan e Inter.

La finale di Coppa Italia si disputerà il 19 maggio 2021.

Di seguito il tabellone completo a cura della Lega Serie A:

