Bellinazzo: “Il Napoli ha perso come le altre squadre le entrate dal botteghino”

Marco Bellinazzo, giornalista ed esperto di finanza del calcio, nel corso di un’intervista rilasciata a Radio Amore Campania, ha espresso le seguenti considerazioni sintetizzate da napoliSoccer.NET: “Chiusura stadi? In questo momento il lockdown degli impianti sportivi generalizzato non è nemmeno così giusto. Mi augurerei che il governo, dopo aver riaperto le scuole, possa ripensare alla riapertura degli stadi e dei palazzetti con le modalità giuste, con la possibilità di avere un minimo di spettatori. Con il venticinque-trenta per cento degli abbonati si potrebbe trovare il giusto compromesso, per garantire la mancanza di assembramento.

De Laurentiis ha detto di aver perso cento milioni? Il Napoli ha perso come le altre squadre le entrate dal botteghino, dieci milioni sicuramente. Il Napoli ha perso soprattutto in termini di sponsor, questi sono i danni certi. Poi ci sono i danni grossi dalle mancate plusvalenze, il calcio italiano nell’insieme, con la chiusura della Serie A ha perso una novantina di milioni.

Entrate alternative? Tema molto limitato, i diritti TV di questa stagione sono stati già venduti. C’è un tema di fondo corretto, il Napoli ha un numero di tifosi all’estero, vuoi per emigrazione, vuoi per simpatie, che è molto più ampio che si crede“.

