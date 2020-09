Santacroce: “Zona Champions, questo sarà l’obiettivo del Napoli”

L’ex calciatore azzurro Fabiano Santacroce, intervenuto a Radio Amore Campania, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sintetizzate da NapoliSoccer.NET: “Bugia su Allan e la rivolta nello spogliatoio? E’ un peccato che si è perso un giocatore fenomenale in questi anni, c’è stato sicuramente qualche problema con la società. Ma che peccato, l’Allan che conosciamo, quello vero, era un giocatore veramente straordinario. Qualcosa sarà successo nello spogliatoio, poi c’è stato il colpo di grazia con l’ammutinamento.

Proposte allettanti? E’ difficile se arrivano delle proposte veramente irrinunciabili. Mentalmente è difficile pensare solo al campo. C’è stato un periodo non buonissimo di tutta la squadra che di certo non ha aiutato, le colpe vanno divise tra tutti, sicuramente non era l’Allan che tutti abbiamo apprezzato.

James Rodriguez all’Everton? Peccato non sia arrivato a Napoli, se ne parlò veramente tanto. Mi aspetto che approderanno in Europa, sicuramente miglioreranno la classifica dello scorso campionato.

Inizio Campionato? Secondo me si aspetta solo la terza partita contro la Juventus, il campionato del Napoli inizia contro i bianconeri a Torino. E’ un campionato di buon livello, sarà dura riuscire a trovare posti in zona Champions, questo sarà l’obiettivo del Napoli.

Santacroce? Andrebbe marcato da vicino, non ha grandi doti tecniche, ma comunque è veloce e può diventare fortissimo in prospettiva.

Milik? Fossi in lui andrei alla Fiorentina per rilanciarmi. E’ uno che la mette sempre dentro, ha tutto per rifarsi alla grande, la sua età gioca a suo favore“.

