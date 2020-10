Campionato Femminile: domani alle 15 c’è Empoli Ladies-Napoli Femminile

In casa dell’Empoli Ladies le azzurre cercano i primi punti salvezza.

Sarà l’Empoli Ladies il prossimo avversario del Napoli Femminile nella sesta giornata del Campionato Serie A Femminile Tim Vision 2020-2021.

La squadra toscana è quinta in classifica con 9 punti, frutti di 3 vittorie e 2 sconfitte. L’andatura tra le mura amiche è molto positivo; infatti in 3 gare giocate ha ottenuto due vittorie ed una sconfitta. Roboante la vittoria per 10-0 al debutto casalingo contro il San Marino, un po’ deludente l’ultimo prestazione interna, che ha visto le toscane perdere per 0-3 contro il Milan.



Senza dubbio l’Empoli Ledies è una squadra molto propositiva; infatti, ad oggi con 18 reti segnate è la squadra che ha il miglior attacco del Campionato. Tuttavia, la squadra toscana cura bene anche la fase difensiva e le 7 reti incassate in 5 partite la portano ad essere la sesta miglior difesa del torneo.



L’allenatore della squadra toscana è Alessandro Spugna, che schiera la sua squadra con il 4-2-3-1, il punto di forza dell’Empoli Ladies è senza dubbio Elisa Polli, la quale, fresca di convocazione nella nazionale maggiore, fin qui ha segnato 5 gol in altrettante partite di Campionato giocate.



Per quello che concerne l’11 titolare, la squadra toscana scenderà in campo con Noemi Fedele in porta, difesa a 4 composta da Eleonora Binazzi, Aurora De Rita, Lucia Di Guglielmo e Gloria Giatras Zoi. A centrocampo a supporto della difesa ci saranno Norma Cinotti e Cecilia Prugna, mentre Arianna Acuti, Chanté Dompig e Benedetta Glionna agiranno alle spalle dell’unica punta Elisa Polli.

Per quanto riguarda il Napoli Femminile, le azzurre di Giuseppe Marino dopo 5 giornate sono ancora ultime in classifica a quota 0 punti. Non solo 0 punti ed ultimo posto in classifica, la squadra azzurra hanno anche il peggior attacco del Campionato con solo 3 gol realizzati e la seconda peggior difesa del torneo con 13 reti subite.

Tuttavia, nonostante i numeri non del tutto positivi, le azzurre per quanto fatto vedere in campo, soprattutto nel secondo tempo contro l’Inter, non meritano assolutamente questa posizione di classifica.

Goldani e compagne sono consapevoli del loro potenziale, l’allenatore Giuseppe Marino sta metto a disposizioni delle ragazze tutte le sue conoscenze calcistiche ma soprattutto sta lavorando intensamente per mantenere alto il morale della squadra; affinché le ragzze non perdano la consapevolezza nei propri mezzi.

Nell’ultimo incontro di Campionato, giocato in casa della Florentia San Gimignano, le azzurre hanno perso per 1-0 nei minuti finali della partita.

Anche per questa gara l’allenatore partenopeo si affiderà all’ormai collaudato 3-5-2 ma dovrà rinunciare alle infortunate Deppy (rottura del legamento crociato anteriore), Di Marino e Jacynta, a Cameron, rientrata da poco dagli USA, ed infine a Mushtaq e Huynh, ancora in attesa del transfert. Per sopperire a tutte queste assenze sono state convocate le Primavera El Batali (classe 2002) e Gallo (classe 2004).

Con molta probabilità l’11 titolare sarà composto da Perez in porta, difesa a 3 con Di Criscio Oliviero e Groff, a centrocampo si muoveranno Hjohlman a destra, in mezzo ci saranno Kubassova, Errico e Beil, infine a sinistra giocherà Cafferata, in attacco ad affiancare Nocchi ci sarà Martinez, con Goldoni che partirà dalla panchina.

La partita Empoli Ladies-Napoli Femminile si giocherà domani alle 15 al Centro Sportivo Monteboro.

Intanto è stata rinviata a data da destinarsi la partita tra il Napoli Femminile Primavera e le pari età della Florentia San Gimignano, a causa della positività al Covid-19 di due calciatrici azzurre, accertata nella giornata di sabato scorso.

Lunedì tutte le giocatrici della rosa della Primavera hanno effettuato il tampone, tutte le atlete sono risultate negative, tuttavia nei prossimi giorni l’intera squadra sarà sottoposte al secondo giro di tamponi.

