Dio è Morto! Ciao Diego

Scusate il ritardo ma è stato difficile raccontare Diego.

Diego Armando Maradona non c’è più.

Al silenzio della zona rossa si è aggiunto un clima ancor più luttuoso, che ha abbracciato tutta la città per la morte del pibe de oro.

Silenzio però rotto dalle numerose e spontanee manifestazioni di cordoglio, giunte da tutto il mondo per lui cha ha reso Napoli celebre in tutto il mondo.

Il popolo napoletano si è riversato in strada e piange, ormai da giorni, il suo idolo. Napoli rende omaggio al suo ultimo Re: quel Diego Armando Maradona che, da capopopolo, si è battuto per mantenere alto l’onore di una città intera.

Nessuno come lui, capace di amare Napoli ed i napoletani, capace di difendere entrambi in qualsiasi circostanza e di zittire con una giocata fenomenale le curve avversarie, che, di tanto in tanto, cantavano i soliti e squallidi cori contro Napoli.

Nessuno come lui, capace di spostare gli equilibri in campo e fuori, in grado di attirare l’attenzione su di sé per liberare i compagni dalla pressione inedita per il Napoli e l’Argentina: ovvero essere diventate squadre di vertice.

Quel Diego capace di spaccare in due una nazione, con le dichiarazioni prima di Italia-Argentina di Italia ‘90: “L’Italia vi ignora per tutto l’anno e adesso vi chiede aiuto per sostenere la nazionale”.

Quella diez su sfondo azzurro contro le ingiustizie del mondo, per il riscatto e la rivincita di chi è nato nel sud del mondo, per chi come lui è nato povero e tra gli ultimi.

Quella voglia di riscatto e di rivalsa non solo per sé ma anche per la sua famiglia; il desiderio di portare la gioia della vittoria ai tifosi di squadre più deboli, che nella loro storia fin lì avevano alzato al cielo pochi trofei.

Un’ideale in linea con quella dell’amico rivoluzionario Fidel Castro, che in più occasioni gli è stato vicino nei momenti bui, regalando alla mano de Dios nuove possibilità di riscatto.

Un’impresa dietro l’altra: guida dell’Argentinos Juniors a soli 16 anni, le vittorie con il suo Boca, l’esperienza difficile a Barcellona, resa traumatica dall’epatite e dagli infortuni e poi Napoli, dove Diego è stato perfetto, diventando Dios.

Un giocatore sublime, impossibile da catalogare, con un mancino unico, una capacità di pensiero fuori dal normale e con uno spirito battagliero, capace di emozionare compagni, spettatori ed avversari in ogni circostanza.

Le sue reti in albiceleste contro l’Inghilterra nel mondiale ’86 e, con la maglia del Napoli, su punizione alla Juve, in rovesciata alla Lazio e da centrocampo al Verona sono solo la punta dell’iceberg del “Diego calciatore”.

Maradona genio in campo con i piedi e con la testa: capace di segnare con la mano de dios ma di essere anche un grande stratega, come quando escogitò un diabolico tranello, ai danni degli storici nemici del Brasile, ai quali, durante i quarti di Italia ’90 offri delle borracce “avvelenate”, farcite di miorilassante.

Diego sregolato certamente ma portatore di un carisma naturale e di una capacità di leadership fuori dal comune, che non faceva mai pesare la sua superiorità tecnica agli altri ma anzi li spronava a a dare il massimo.

Unico “politico” in grado di mantenere le promesse fatte, come quella da bambino in cui diceva che sognava giocare e vincere il Mondiale con l’Argentina.

Ma chi può giudicare il Maradona Uomo? Nella vita Diego ha imparato a sopravvivere in assenza dell’assoluzione dei benpensanti. Si allenava sicuramente poco, viveva una vita di eccessi ma, nonostante ciò, è oggi unanimemente salutato come il più forte della storia. E i suoi compagni lo veneravano come un amico supremo.

Un Diego segreto che aiutava gli ultimi come lui, che distribuiva le sue ricchezze a chi non ne aveva. Un uomo d’altri tempi figlio di un calcio che fu, che nasceva nelle strade, nei vicoli malfamati, in cui farsi rispettare sull’asfalto voleva dire crescere.

Diego legato ad un calcio di rabbia, passione e amore, che ha rinunciato ad ingaggi faraonici pur di restare sé stesso e anche di non tradire i suoi amici napoletani e boquensi.

Diego era anche questo: un uomo di gran cuore, disposto a contravvenire alle volontà presidenziali pur di aiutare un bambino malato, così come accadde ad Acerra nel 1985.

Diego ed i suoi principi: l’orgoglio, la riconoscenza e la devozione agli affetti più cari, in primis la famiglia. Come dimostra il suo attaccamento al fratello, Hugo, il quale acquistato dall’Ascoli di Castagner propri in quegli anni, veniva affettuosamente seguito ed aiutato da Diego settimanalmente.

Oltre alla famiglia, Diego credeva fortemente nel valore dall’amicizia, come mostra quel legame viscerale che per anni lo ha legato indissolubilmente al massaggiatore Salvatore Carmando, suo amuleto, portato con sé ai mondiali dell’86.

Riconoscente verso chiunque gli facesse del bene: per informazione chiedere a Martin Palermo, che, dopo aver segnato il gol qualificazione ai mondiali del 2010, venne convocato da Maradona per quella rassegna iridata.

Diego ed il suo orgoglio, capace di renderlo irascibile anche durante una partita di beneficenza (per info chiedere a Veron), di litigare contro un intero stadio (vedi Italia ’90) e di battibeccare furiosamente con i giornalisti (come si vede nella conferenza stampa dopo l’ottenuta qualificazione mondiale in veste di allenatore 2010).

Da selezionatore dell’albiceleste Diego ha dato nuovamente sfoggio di tutta la sua personalità: tolse la fascia di capitano a Zanetti per darla a Mascherano, tenne fuori Milito, miglior attaccante del 2010, in nome di un giovane e non ancora del tutto affermato Higuain e rinunciò alla fantasia di Riquelme per far spazio a Palermo.

Diego e le sue mille vite, risorto dalle ceneri come l’araba fenice, fino a schiantarsi definitivamente contro l’antidoping del mondiale ’94.

Diego capace di lasciare un segno come Muhammad Ali, che per leadership supera Pelè, che per il trattamento ricevuto ricorda Pantani e che per l’amore manifestato alla sua morte in ogni dove ricorda Senna.

Diego, che ha sempre amato il calcio e che nel suo struggente addio al calcio alla Bombonera ha dettato il suo testamento morale: “La pelota no se mancha”, il pallone non si sporca.

Diego Armando Maradona è stato il calcio e a piangerlo non è solo Napoli ma anche tutti i calciofili e gli sportivi del mondo.

Grazie Diego, grazie di tutto.

